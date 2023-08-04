ظ…طµظ†ط¹ طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)
|مصنع توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصاميم فى يونيفورم العاملين فى الفندق و البواخر العائمه و القرى السياحية ويتطلب تنوع الاقسام والموظفيين في الفندق اعتبارات خاصة عند اختيار اليونيفورم المناسب للعاملين، لذلك نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) شركة السلام لليونيفورم للعقود السنو
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01223182572
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|Location:
|الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|4/8/2023
|Ad Number:
|2239958
(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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11,111 Pound
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11,111 Pound
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