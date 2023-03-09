ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ط§ط³ط¯ ظ„ط·ط¨ط§ط¹ط© ط§ظ„طھظٹط´ط±طھط§طھ ظˆظ„ظٹطھط±ظ‡ظٹط¯ ط¹ظ„ط¨ ط£ظƒظˆط§ط¨ ظ‡ط¯ط§ظٹط§ ظƒط±ظˆطھ ط´ط®طµظٹظ‡

مركز الاسد لطباعة التيشرتات 98989732 وليترهيد علب أكواب هدايا كروت شخصيه مطبعة اسد تصميم الشعارات الاحترافية من خلال تصميم الشعارات بالرموز المعبرة - تصميم الشعارات بالخط العربي الحديث ندرس فكرة المشروع بالتعاون مع فكرة صاحب ومسؤول المشروع ونطبق فكرته وثم نقوم بتصميم شعارات بافكار مختلفة ونقوم بعرض الشعار بالطريقة العادية وبطريقة ثلاثية الابعاد لنبين امكانية الشعار وهو : محفور وبارز ومطلي بالدهب والفضة وبذلك يكون اجمالي عدد تصميم الشعار 3 نمازج كل فكرة مختلفة عن الافكار الاخرى ويمكن بعد عرض