ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ‡ط§ظˆط³ ظƒظٹط¨ظ†ط¬ ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب ونقوم تنفيذ جميع الموديلات والتصاميم المختلفه من يونيفورم الهاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01223182572

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 8/8/2023
Ad Number: 2240176
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط·ط§ط¹ظ… ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط·ط§ط¹ظ… ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

اسعار يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم ال.
Location:

Giza - Egypt

Call

8/8/2023
Ad Photo: ط§ظƒط¨ط± ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…طµط§ظ†ط¹ ظپظ‰ ظ…طµط± ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ظƒط¨ط± ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…طµط§ظ†ط¹ ظپظ‰ ظ…طµط± ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات.
Location:

Giza - Egypt

Call

8/8/2023
Ad Photo: ط³ط¹ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط³ط¹ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات ال.
Location:

Giza - Egypt

Call

8/8/2023
Ad Photo: طھظپطµظٹظ„ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ - in Giza Egypt

طھظپطµظٹظ„ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

تفصيل يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ.
Location:

Giza - Egypt

Call

6/8/2023
Ad Photo: ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط·ط§ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظ‰ - in Giza Egypt

ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط·ط§ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظ‰

(For Sale)

- in Giza Egypt

ملابس طاقم المستشفى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات و.
Location:

Giza - Egypt

Call

6/8/2023
Ad Photo: ط£ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ‰ ظ…طµط± - in Giza Egypt

ط£ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ‰ ظ…طµط±

(For Sale)

- in Giza Egypt

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع.
Location:

Giza - Egypt

Call

6/8/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط§طھ طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط§طھ طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خا.
Location:

Giza - Egypt

Call

6/8/2023
Ad Photo: ظ…طµظ†ط¹ طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…طµظ†ط¹ طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

مصنع توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل ا.
Location:

Giza - Egypt

Call

4/8/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات .
Location:

Giza - Egypt

Call

4/8/2023
Ad Photo: ظ…ط­ظ„ط§طھ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…ط­ظ„ط§طھ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

محلات بيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول .
Location:

Giza - Egypt

Call

4/8/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط¹ظ…ط§ظ„ ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط© ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط¹ظ…ط§ظ„ ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات.
Location:

Giza - Egypt

Call

4/8/2023
Ad Photo: ظ…طھط¬ط± ط¨ظٹط¹ ط§ط±ظˆط§ط¨ طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…طھط¬ط± ط¨ظٹط¹ ط§ط±ظˆط§ط¨ طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

متجر بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يون.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

محل بيع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصم.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© ) - in Giza Egypt

ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© )

(For Sale)

- in Giza Egypt

اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager