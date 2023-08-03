ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
محل بيع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وتصنيع يونيفورم حضانات بجميع الاشكال والموديلات مع امكانية تصنيع الزى الخاص بالحضانات وطباعه او تطريز اسم وشعار الحضانه شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01223182572

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 3/8/2023
Ad Number: 2239938
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: ظ…طھط¬ط± ط¨ظٹط¹ ط§ط±ظˆط§ط¨ طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…طھط¬ط± ط¨ظٹط¹ ط§ط±ظˆط§ط¨ طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

متجر بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يون.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© ) - in Giza Egypt

ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© )

(For Sale)

- in Giza Egypt

اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ظ…طµط§ظ†ط¹ ط²ظٹ ظ…ظˆط­ط¯ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ظ…طµط§ظ†ط¹ ط²ظٹ ظ…ظˆط­ط¯ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل مصانع زي موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم - in Giza Egypt

موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج ويونيفورم عما.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ - in Giza Egypt

ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم فنادق 01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص وممي.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: طھطµط§ظ…ظٹظ… ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظٹط© ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ - in Giza Egypt

طھطµط§ظ…ظٹظ… ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظٹط© ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

تصاميم ملابس مدرسية للبنات 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¹ظ…ط§ظ„ - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¹ظ…ط§ظ„

(For Sale)

- in Giza Egypt

01022216888 يونيفورم عمال يونيفورم مطعم تشرت,يونيفورم مطاعم,سويت شيرت , زى موحد ,يونيفورم مطابخ ,يون.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ط§ظ…ط§ظƒظ† طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ط§طھ - in Giza Egypt

ط§ظ…ط§ظƒظ† طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظˆظ…ط³طھظ„ط²ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظˆظ…ط³طھظ„ط²ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم ومستلزمات المستشفيات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ…

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل شركة يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: Uniform Housekeeping - in Giza Egypt

Uniform Housekeeping

(For Sale)

- in Giza Egypt

Uniform Housekeeping ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق.
Location:

Giza - Egypt

Call

31/7/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ظ…ط§ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط³ظƒط±ط§ط¨ ط§ظ„ط·ط¨ظٹ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© ) - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ظ…ط§ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط³ظƒط±ط§ط¨ ط§ظ„ط·ط¨ظٹ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© )

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل ماركات السكراب الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم مل.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/7/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ‰ ظ…طµط± (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ‰ ظ…طµط± (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة يونيفورم فى مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصن.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/7/2023
Ad Photo: ط§ط´ظƒط§ظ„ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ط´ظƒط§ظ„ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

اشكال يونيفورم فندق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصامي.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/7/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager