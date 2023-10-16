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نمدكم بالشغالات راعيات المسنين و البيبيسيتر لكافة المحافظات01234505999 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالات وهاوس كيبنج وجليسات أطفال وعاملات نظافة منزلية ورعاية مسنين من مختلف الجنسيات - رعاية طبية للمسنين وكبار السن:- والتنظيف والتعامل مع الاطفال مقبولات الشكل ومضمونات بأذن الله مكتبنا مسؤول مسؤولية كاملة عن أي مخالفة تصدر من الخادمة خلال مدة عقد العمل فـي أي وقـت لسنا الوحيدون لكننا الأفضل والاصدق لدينا قائمة كبيرة من العملاء
Contact The Advertiser:
Contact Name: الوطنية للخدمات
Telephone: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 100 Pound
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246526
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Price
Posting Date
Ad Photo: جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات - in Cairo Egypt

جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليس.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

16/10/2023
Ad Photo: شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات - in Cairo Egypt

شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01151800999 شغالات فى مصر نوفر عمالة م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

15/10/2023
Ad Photo: الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - in Cairo Egypt

الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لكل المحافظات01151800999 نوفر لكافة المحافظات الم.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

14/10/2023
Ad Photo: خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان - in Cairo Egypt

خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن مكتب شغالات في الاسكندرية، وترغب في البحث عن مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة في مهنتهم لع.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

11/10/2023
Ad Photo: اطلبي الشغالات الصح لتنظيف بيتك من المكان الصح_كوين سيرفيس - in Cairo Egypt

اطلبي الشغالات الصح لتنظيف بيتك من المكان الصح_كوين سيرفيس

(For Sale)

- in Cairo Egypt

نوفر لكم خادمات فلبينيات ، حبشيات ، اوغنديات ، كينيات ، اى جنسية اخرى اسيوية او افريقية خدم و شغالات.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

11/10/2023
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(Job request)

- in Cairo Egypt

نوفر لجميع المحافظات الشغالات وجليسات المسنين والمربيات 01017902000 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى ت.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Dollar

11/10/2023
Ad Photo: نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات - in Cairo Egypt

نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات

(Job request)

- in Cairo Egypt

نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا نقدم حلول متكاملة لا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

10/10/2023
Ad Photo: مطلوب عاملة نظافة يفضل قرب السكن من مدينة اكتوبر - in Cairo Egypt

مطلوب عاملة نظافة يفضل قرب السكن من مدينة اكتوبر

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب عاملة نظافة منزلية تحت ٣٥سنة قىب السكن من مدينة ٦كتوبر.
Location:

Cairo - Egypt

300 Pound

5/10/2023
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3,000 Pound

30/9/2023
Ad Photo: Noor Al-Islam Home Services Office - in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office

(For Sale)

- in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى ال.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

27/9/2023
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طھظˆط±ظٹط¯ ط¹ظ…ط§ظ„ط© ظ…ظ†ط²ظ„ظٹط© ظ„ظ„ط§ط³ط± ظˆط¹ظ…ط§ظ„ط© ظ„ظ„ط´ط±ظƒط§طھ ظˆ ط§ظ„ظ…طµط§ظ†ط¹ ظˆط؛ظٹط±ظ‡ط§

(Job request)

- in Cairo Egypt

شركة العالمية الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية 1- توفير العمالة المنزلية ا.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

26/9/2023
Ad Photo: ظ†ظˆظپط± ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ظˆط§ظ„ظ…ط±ط¨ظٹط§طھ ظˆط±ط§ط¹ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظ„ظƒط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ - in Cairo Egypt

1,000 Pound

23/9/2023
Ad Photo: ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ظˆط·ط¨ط§ط®ط§طھ ظˆط¬ظ„ظٹط³ط§طھ ظ„ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ„ط§ط·ظپط§ظ„ ظ†ظˆظپط±ظ‡ط§ ظ„ظƒط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ - in Cairo Egypt

2,000 Pound

22/9/2023
Ad Photo: ظ†ظˆظپط± ظ„ظ„ط§ط³ط±ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظپط©" ط¬ظ„ظٹط³ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ†" ط§ظ„ظ…ط±ط¨ظٹط§طھ ظ„ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ - in Cairo Egypt

1,000 Pound

20/9/2023
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