(Job request)
|نمدكم بالشغالات راعيات المسنين و البيبيسيتر لكافة المحافظات01234505999 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة لادارة منزلك جميع الجنسيات بكافة الضمانات لدينا خادمات وشغالات وهاوس كيبنج وجليسات أطفال وعاملات نظافة منزلية ورعاية مسنين من مختلف الجنسيات - رعاية طبية للمسنين وكبار السن:- والتنظيف والتعامل مع الاطفال مقبولات الشكل ومضمونات بأذن الله مكتبنا مسؤول مسؤولية كاملة عن أي مخالفة تصدر من الخادمة خلال مدة عقد العمل فـي أي وقـت لسنا الوحيدون لكننا الأفضل والاصدق لدينا قائمة كبيرة من العملاء
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الوطنية للخدمات
|Telephone:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|Location:
|القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246526
100 Pound
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