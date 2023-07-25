(For Rent)
|للبيع فيلا سكنيه في مدينة تشطيب ممتاز مساحة الأرض ( 200×100 قدم ) العمر 3 سنوات مساحة البناء للفيلا 1000 متر مربع 7 غرف ماستر بالإضافة الي غرف مساعده وغرفة غسيل ومخزن وغرفة سائق خارجيه صالتين ومجلس حريم نطام بيت ذكي بالكامل مجلس رجال كبير السعر ( 7.800.000 درهم ) للتواصل بوحمدان 0557511102
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شخبوط
|Telephone:
|0557511102
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|Location:
|- شخبوط
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239612
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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11,000,000 Dirham
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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