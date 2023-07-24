(For Sale)
|للايجار فيلا سكنية منطقة محمد بن زايد تتكون من ثمان غرف ماستر ومجالس وصالات وغرفة مساعدة منزلية وحوش الايجار السنوي ( 175000 درهم ) للتواصل :- اليازية 0526988864 للتواصل :- محمد 0527333151
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|وول ستريت
|Telephone:
|0557511102
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|Location:
|- محمد بن زايد
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239534
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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11,000,000 Dirham
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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