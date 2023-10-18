ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ظپط§ط®ط± ظپظٹ ظ…ط·ط§ط± ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

(For Rent)
|تأجير ليموزين للفعاليات في مطار القاهرة بالتالي إذا كنت تنظم فعالية أو حدثًا خاصًا في مطار القاهرة،بالتالي يمكنك أيضًا حجز خدمة ليموزين لنقل الضيوف والمشاركين بأناقة وفخر. بالتالي سيتم توفير الليموزين المناسب للحدث الخاص بك وضمان الوصول إليه بأمان وراحة.الختام بالتالي خدمة نقل ليموزين مطار القاهرة توفر للمسافرين تجربة سفر فاخرة ومريحة. بالتالي ليموزين مطار القاهره01014555692 بفضل السائقين المحترفين والمركبات الفاخرة، بالتالي يمكنك الاستمتاع بالراحة والأناقة For inquiries | 01014555692
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة تورست
|Telephone:
|01014555692
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|Location:
|العنوان:7ش محمد حسن الجمل -عباس العقاد -مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246585
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
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