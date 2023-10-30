ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ط²ظپط§ظپ ظ…ظ…ظٹط²ط© ط¨ط£ط±ط®طµ ط§ظ„ط§ط³ط¹ط§ط±

(For Rent)
|شركة تورست ايجار السيارات الزفاف توفر ليكم جميع السيارات هي شركة موثوقة ومعتمد تأجير السيارات في مصر بارخص الاسعار تواصل معنا و استفسر عن الماركات الموديلات المتاحه لذلك حدد معاد مناسبتك انت مميز في ليله زفاف لانك تكون بسيارة زفة ملوكي مميزة ومختلفة ايجار سيارات ليموزين,استرتش,ايجار سيارات زفاف افراح,ايجار سيارات ليموزين استرتش استرتش 12 متر افخم انواع سيارات والخطوبة والحفلات الايجار في مصر. كيفية الحجز: للحجز أو الاستفسار، يمكنكم التواصل معنا عبر الوسائل التالية: الهاتف: 01121759535
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|aso yousry
|Telephone:
|01121759535
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|7 شارع- مدينة نصر عباس العفاد7 شارع حسن جمل
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,500 Pound
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247888
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
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1,000 Pound