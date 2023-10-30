ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ط²ظپط§ظپ ظ…ظ…ظٹط²ط© ط¨ط£ط±ط®طµ ط§ظ„ط§ط³ط¹ط§ط±

شركة تورست ايجار السيارات الزفاف توفر ليكم جميع السيارات هي شركة موثوقة ومعتمد تأجير السيارات في مصر بارخص الاسعار تواصل معنا و استفسر عن الماركات الموديلات المتاحه لذلك حدد معاد مناسبتك انت مميز في ليله زفاف لانك تكون بسيارة زفة ملوكي مميزة ومختلفة ايجار سيارات ليموزين,استرتش,ايجار سيارات زفاف افراح,ايجار سيارات ليموزين استرتش استرتش 12 متر افخم انواع سيارات والخطوبة والحفلات الايجار في مصر. كيفية الحجز: للحجز أو الاستفسار، يمكنكم التواصل معنا عبر الوسائل التالية: الهاتف: 01121759535