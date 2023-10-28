ظ„ط®ط¯ظ…ط§طھ ط²ظپط§ظپ |ط§ظٹط¬ط§ط± طھظˆظٹظˆطھط§ ظ„ط§ظ†ط¯ ظƒط±ظˆط²ط±

(For Rent)
|استئجار سيارة لاند كروزر لخدمات الزفاف والمناسبات هو خيار رائع. لضمان نجاح العملية، إليك الخطوات التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك: البحث عن شركات تأجير: ابحث عبر الإنترنت أو اسأل عن الشركات المتخصصة في تأجير سيارات لاند كروزر لخدمات الزفاف والمناسبات. تحديد التواريخ والتفاصيل: حدد تواريخ الزفاف أو المناسبة واتفق على تفاصيل الخدمة مثل مدى الاستخدام والوجهات وأية خدمات إضافية مثل الزهور أو الديكور. التمتع باليوم: اترك العملية للسائق واستمتع باليوم الكبير دون قلق. For inquiries | 01014555692
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة تورست
|Telephone:
|01014555692
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|Location:
|العنوان:7ش محمد حسن الجمل -عباس العقاد -مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247605
1,000 Pound
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