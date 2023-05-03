(For Sale)
|لاتفكر ولا تحتار مع مؤسسة سوفت كلين للتنظيف افضل خيار خدماتنا حصريه و بلا حدود بس مع سوفت كلين افضل عاملات المنازل من مكتب سوفت كلين خليك مرتاح ولا تغلب حالك بكبسة زر و نحنا بنخدمك نقدم خدمة تنظيف يومي بعمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 يشمل التوصيل وايضآ نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت نسعد بإستفساراتكم 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181519
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar