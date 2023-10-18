ظپط±طµط© ظ„ظ† طھظƒط±ط± . ط§ظٹط¬ط§ط± ط±ظ†ط¬ ط±ظˆظپط± ط¨ط¯ظˆظ† ط³ط§ط¦ظ‚ ط¨ط®طµظ… 20 %

(For Rent)
|تورست كار لايجار احدث سيارات الدفع الرباعي في مصر و بأقل الاسعار . بالتالي لدينا اسطول كبير و متعدد و متنوع من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ليتناسب مع الاذواق المختلفة .التالي تاجير رنج روفر لرحلات الغردقة و شرم الشيخ و نويبع و سيوة و طاباو مرسى مطروح . لذلك استأجر سيارة الدفع الرباعي رنج روفر من تورست-كار لرحلات الجبال و الصحاري و التخييم , حيث ان السيارة مناسبة جدا للطرق الصعبة و الشاقة و تستطيع التأقلم في جميع المناطق . For inquiries | 01014555692
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة تورست
|Telephone:
|01014555692
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|Location:
|العنوان:7ش محمد حسن الجمل -عباس العقاد -مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246583
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
4,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
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