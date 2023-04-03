ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆظƒط§ظپظٹظ‡ط§طھ

(For Sale)
|شركة ابو سيفين يونيفورم نقورم بتصنيع احدث تصميمات يونيفورم المطاعم و الكافيهات. كل ما يخص الزى الموحد للـ شيفات-و مساعدين الشيفات- الويتر-العاملين باختلاف و ظائفهم. منتجات عالية الجودة. موديلات متنوعة . خامات ممتازة تتحمل ظروف العمل . اسعار مناسبة للجميع. يوجد امكانية تصميم اليونيفورم الخاص بمطعمك مع اضافة اللوجو الخاص بك بالتطريز او الطباعة بأعلى جودة. للتواصل معنا: 01005622027 واتساب:01273083070 ايميل:abosefain@outlook.com العنوان:37شارع عمر بن الخطاب الاريزونا اله
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تامر فرج
|Telephone:
|+201005622027
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|37 شارع عمر بن الخطاب الاريزونا- الهرم
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181569
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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