ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆظƒط§ظپظٹظ‡ط§طھ

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
شركة ابو سيفين يونيفورم نقورم بتصنيع احدث تصميمات يونيفورم المطاعم و الكافيهات. كل ما يخص الزى الموحد للـ شيفات-و مساعدين الشيفات- الويتر-العاملين باختلاف و ظائفهم. منتجات عالية الجودة. موديلات متنوعة . خامات ممتازة تتحمل ظروف العمل . اسعار مناسبة للجميع. يوجد امكانية تصميم اليونيفورم الخاص بمطعمك مع اضافة اللوجو الخاص بك بالتطريز او الطباعة بأعلى جودة. للتواصل معنا: 01005622027 واتساب:01273083070 ايميل:abosefain@outlook.com العنوان:37شارع عمر بن الخطاب الاريزونا اله
Contact The Advertiser:
Contact Name: تامر فرج
Telephone: +201005622027

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 37 شارع عمر بن الخطاب الاريزونا- الهرم
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181569
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط¹ظ…ظ„ - in Giza Egypt

ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط¹ظ…ظ„

(For Sale)

- in Giza Egypt

محل بيع ملابس عمل 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/4/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط© طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص و.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/4/2023
Ad Photo: ط¨ط¯ظ„ط© ط­ط§ط±ط³ ط§ظ„ط§ظ…ظ† - in Giza Egypt

ط¨ط¯ظ„ط© ط­ط§ط±ط³ ط§ظ„ط§ظ…ظ†

(For Sale)

- in Giza Egypt

بدلة حارس الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يتم.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/4/2023
Ad Photo: ظ…طµظ†ط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ - in Giza Egypt

ظ…طµظ†ط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

Call

3/4/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط³ظٹط§ط­ط© (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط³ظٹط§ط­ط© (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصا.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/4/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل انواع اليونيفورم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لت.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/4/2023
Ad Photo: ط²ظ‰ ط­ط±ط§ط³ ط§ظ„ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط²ظ‰ ط­ط±ط§ط³ ط§ظ„ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

زى حراس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم ش.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/4/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط§طھ طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ط§طھ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط§طھ طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ط§طھ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/4/2023
Ad Photo: ظ„ط¨ط³ ظ…ظ…ط±ط¶ط§طھ ظˆط·ط§ظ‚ظ… طھظ…ط±ظٹط¶ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© ) - in Giza Egypt

ظ„ط¨ط³ ظ…ظ…ط±ط¶ط§طھ ظˆط·ط§ظ‚ظ… طھظ…ط±ظٹط¶ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© )

(For Sale)

- in Giza Egypt

لبس ممرضات وطاقم تمريض ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/4/2023
Ad Photo: طµظˆط± ط§ط±ظˆط§ط¨ طھط®ط±ط¬ ط§ط·ظپط§ظ„ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

طµظˆط± ط§ط±ظˆط§ط¨ طھط®ط±ط¬ ط§ط·ظپط§ظ„ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

صور ارواب تخرج اطفال (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام ت.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/4/2023
Ad Photo: ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط±ظˆط¶ظ‡ ظ…ظ…ظٹط²ظ‡ - in Giza Egypt

ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط±ظˆط¶ظ‡ ظ…ظ…ظٹط²ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

ملابس روضه مميزه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ اى .
Location:

Giza - Egypt

Call

29/3/2023
Ad Photo: ظ…طµظ†ط¹ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ طھظ…ط±ظٹط¶ - in Giza Egypt

ظ…طµظ†ط¹ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ طھظ…ط±ظٹط¶

(For Sale)

- in Giza Egypt

مصنع ملابس تمريض01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والمو.
Location:

Giza - Egypt

Call

29/3/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ…

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل انواع اليونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليوني.
Location:

Giza - Egypt

Call

29/3/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ظ† - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ظ†

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات الامن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم.
Location:

Giza - Egypt

Call

29/3/2023
Ad Photo: ط§ط±ظˆط§ط¨ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© 3A ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ط±ظˆط§ط¨ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© 3A ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

صور ارواب التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخ.
Location:

Giza - Egypt

Call

29/3/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager