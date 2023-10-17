ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظ‰

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يونيفورم مستشفى _01119959188 فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احدث موديلات السكراب الطبي باشكال والوان مختلفة ويوجد افضل خامات لتصنيع اليونيفورم الطبى ويونيفورم المستشفيات وبالطو الدكتور شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين ملابس طبيه – لبس عمليات – لبس داخل حجرة العمليات – ملابس ورقيه بالعمليات (ديسبوسبل ) – جاون مريض – جاون طبيب – ملايه شق – فوطة فنيك – بالطو طبيب – زى ممرضه – بدلة طبيب
Contact The Advertiser:
Contact Name: مريانا
Telephone: 01119959188

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 16 عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,111 Pound
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246480
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Posting Date
Ad Photo: زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم - in Giza Egypt

زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم

(For Sale)

- in Giza Egypt

زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم يونيفورم مدارس بخامات عالية الجودة تناسب الاولاد فى المدارس ا.
Location:

Giza - Egypt

1,111 Pound

17/10/2023
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ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط±ظˆط¶ظ‡ ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

ملابس الروضه للبنات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

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17/10/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط§طھ طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ظپظ‰ ظ…طµط± ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير.
Location:

Giza - Egypt

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15/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

سكراب طبي نسائى ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس الممرض.
Location:

Giza - Egypt

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15/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ارواب تخرج اطفال (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السل.
Location:

Giza - Egypt

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15/10/2023
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abo sefain uniform ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…طµط§ظ†ط¹

(For Sale)

- in Giza Egypt

#ابوسيفين_يونيفورم شعارنا هو العمل على راحتكم، وتقديم كل ما هو أفضل. يونيفورم المصانع بأفضل الخامات .
Location:

Giza - Egypt

12,555 Pound

13/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
Location:

Giza - Egypt

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13/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم.
Location:

Giza - Egypt

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13/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة زى موحد 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم من ال.
Location:

Giza - Egypt

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10/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
Location:

Giza - Egypt

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10/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصن.
Location:

Giza - Egypt

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5/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

طقم مساعد طباخ – طقم استيوار 01200561116 يونيفورم مطاعم وكافيهات للتصنيع كميات وحسب المواصفات وا.
Location:

Giza - Egypt

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5/10/2023
Ad Photo: ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³ - in Giza Egypt

ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³

(For Sale)

- in Giza Egypt

محل بيع يونيفورم مدارس01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجمي.
Location:

Giza - Egypt

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5/10/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ط¨ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ط¨ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم العاملين بالمستشفيات01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث .
Location:

Giza - Egypt

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5/10/2023
Ad Photo: (سويتشيرت ميلتون -يونيفورم الشتاء(شركة ابو سيفين يونيفورم - in Giza Egypt

(سويتشيرت ميلتون -يونيفورم الشتاء(شركة ابو سيفين يونيفورم

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة ابو سيفين يونيفورم نقدم احدث التصميمات بـ افضل الخامات. الوان متعددة. موديلات متنوعة. يوجد امك.
Location:

Giza - Egypt

12,555 Pound

28/9/2023
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