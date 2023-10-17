ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظ‰

(For Sale)
|يونيفورم مستشفى _01119959188 فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احدث موديلات السكراب الطبي باشكال والوان مختلفة ويوجد افضل خامات لتصنيع اليونيفورم الطبى ويونيفورم المستشفيات وبالطو الدكتور شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين ملابس طبيه – لبس عمليات – لبس داخل حجرة العمليات – ملابس ورقيه بالعمليات (ديسبوسبل ) – جاون مريض – جاون طبيب – ملايه شق – فوطة فنيك – بالطو طبيب – زى ممرضه – بدلة طبيب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|مريانا
|Telephone:
|01119959188
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|Location:
|16 عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,111 Pound
|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246480
1,111 Pound
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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12,555 Pound
(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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12,555 Pound