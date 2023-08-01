ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¹ظ…ط§ظ„

(For Sale)
|01022216888 يونيفورم عمال يونيفورم مطعم تشرت,يونيفورم مطاعم,سويت شيرت , زى موحد ,يونيفورم مطابخ ,يونيفورم الشيف,جاكت الشيف ,ملابس الشيف,ملابس الشيف,يونيفورم الطباخين,الزى الموحد للمطاعم,ملابس موحدة للشيفات,ملابس المطاعم,الزى الرسمى شركة Tn لليونيفورم العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين للتواصل فون او واتساب على : 01022216888 – 01119959296 يونيفورم المطاعم والكافيهات والقرى السياحية له شكل خاص ونحن فى شركة تى ان لليونيفورم نهتم بتصنيع اليونيفورم ليعطى مظهر انيق للمكان
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|مريانا
|Telephone:
|01022216888
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|Location:
|16 عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|11,111 Pound
|Posting Date:
|1/8/2023
|Ad Number:
|2239882
11,111 Pound
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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