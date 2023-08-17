ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط·ط¨ظ‰ (ط¨ط§ظ„ط·ظˆ ط§ط·ط¨ط§ط،)

شركة ابو سيفين يونيفورم شركة متخصصة فى تصنيع و توريد الزى الموحد فى جميع المجالات. تتوفر لدينا احدث موديلات الزى الطبى الخاص بالمستشفيات و المراكز الطبية و غيرها. (يونيفورم اطباء -يونيفورم تمريض -و غيرها) منتجات عالية الجودة. موديلات متنوعة . خامات ممتازة تتحمل ظروف العمل . اسعار مناسبة للجميع. يوجد امكانية تصميم اليونيفورم الخاص بكم مع اضافة اللوجو الخاص بك بالتطريز او الطباعة بأعلى جودة. للتواصل معنا: 01005622027 واتساب:01273083070 ايميل:abosefain@outlook.com