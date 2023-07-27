(For Sale)
|يونيفورم امن وحراسة01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم يتميز بالعناية فى اختيار افضل الخامات التى تناسب طبيعه عمل السكيورتى فى افضل مظهر وسهولة الحركة شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01200561116
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|Location:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239616
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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11,111 Pound
(For Sale)- in Giza Egypt
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