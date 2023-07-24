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يونيفورم امن وحراسة ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم شركات الامن خصيصا لتزود طاقم العمل به ويتناسب مع عملك ومستوى الخدمة المقدمة منه. يونيفورم شركات للأمن والحراسات الخاصة – يونيفورم سكيورتي شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01223182572

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 24/7/2023
Ad Number: 2239448
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(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصام.
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

محلات بيع ارواب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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- in Giza Egypt

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم.
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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- in Giza Egypt

شركة تصنيع يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم م.
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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- in Giza Egypt

صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة .
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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01119959296 _ملابس التخرج اكبر تشكيلة موديلات ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج مع تصنيع اى .
Location:

Giza - Egypt

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صور يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
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Giza - Egypt

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شركة تصنيع يونيفورم طبى ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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Hotel Uniforms (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصاميم فى يو.
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلا.
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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اسعار يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيف.
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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يونيفورم شركات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع جميع .
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Giza - Egypt

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20/7/2023
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يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خا.
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Giza - Egypt

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19/7/2023
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اسعار يونيفورم الطباخين 01200561116 يونيفورم مطاعم وكافيهات للتصنيع كميات وحسب المواصفات والمودي.
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Giza - Egypt

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19/7/2023
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تي شيرت و بنطلون للمدارس 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس ب.
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Giza - Egypt

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19/7/2023
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