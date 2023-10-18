ظƒظٹط§ ظƒط±ظ†ظپط§ظ„ ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط± ط§ظ„ظٹظˆظ…ظٹ â€“ ط§ظ„ط§ظ† ظپظٹ ظ…طµط± ط¨ط§ط³ط¹ط§ط± ظ…ظ…ظٹط²ط©

(For Rent)
|السيارة المفضلة لدي رجال الاعمال تاجير كيا كرنفال السياحية بمصر . للايجار الان في مصر سيارة كيا كرنفال 7 مقاعد للعائلات لذلك توفير مجموعة لامعة من ايجار سيارات كيا كرنفال مصر . ايجار سيارات مع سائق داخل القاهرة توفير ليموزين مطار القاهرة . اسعار زمان رجعت من تاني مع شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي عند حجز تاجير سيارة عائلية كيا كرنفال . For inquiries | 01014555692
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة تورست
|Telephone:
|01014555692
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|Location:
|العنوان:7ش محمد حسن الجمل -عباس العقاد -مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246582
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,000 Pound
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