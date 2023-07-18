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(For Sale)

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

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الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كاميرات حتى 8 ميجا بجودة الـ 4k كاميرات خارجية وداخلية ومتحركة IP - analog – wireless اجهزة تسجيل DVR - NVR قرص صلب حتى 16 تيرا جميع الوصلات والشواحن فريق كامل من الفنيين والمهندسين المهرة دعم فني مجانا لمدة عام عن طريق الهاتف ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعة للتواصل 0547294544
Contact The Advertiser:
Contact Name: aminahossam
Telephone: 0547294544

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Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239815
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Price
Posting Date
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ Zkt Eco Mb10 - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ Zkt Eco Mb10

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

18/7/2023
Ad Photo: كاميرات المراقبه للمنازل والشركات - in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات المراقبه للمنازل والشركات

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرا مراقبة شبكية خارجية 8 ميجا 50 متر تصوير ليلي للتواصل واتس: 0542690052 الشركة المصنعة : هيكفي.

1 Riyal

15/7/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

1 Riyal

30/5/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

18/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات السيارات داش كام المميزات الرئيسية دقة عالية تصل إلى 1600 بكسل، وزاوية مراقبة واسعة تصل إلى.

1 Riyal

18/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§ ظˆط§ظٹط±ظ„ط³ ظ…طھط­ط±ظƒظ‡ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§ ظˆط§ظٹط±ظ„ط³ ظ…طھط­ط±ظƒظ‡

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرا وايرلس متحركه من مؤسسة احدث الانظمة 1- كاميرا ذكية قابلة للإمالة والتحريك تتصل بشبكة Wi-Fi .

1 Riyal

17/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط¯ط§ط´ ظƒط§ظ… - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط¯ط§ط´ ظƒط§ظ…

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0552030027 المميزات الرئيسية: دقة عالية تص.

1 Riyal

17/5/2023
Ad Photo: كاميرات الوايرلس 0552030115 - in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات الوايرلس 0552030115

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرا وايرلس متحركه الان من مؤسسسة NEW SYSTEM - كاميرا ذكية قابلة للإمالة والتحريك تتصل بشبكة Wi-F.

1 Riyal

16/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

1 Riyal

7/5/2023
Ad Photo: جهاز الحضور والانصراف - in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

3/5/2023
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