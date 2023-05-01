ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

(For Sale)
|الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كاميرات حتى 8 ميجا بجودة الـ 4k كاميرات خارجية وداخلية ومتحركة IP - analog – wireless اجهزة تسجيل DVR - NVR قرص صلب حتى 16 تيرا جميع الوصلات والشواحن فريق كامل من الفنيين والمهندسين المهرة دعم فني مجانا لمدة عام عن طريق الهاتف ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعة للتواصل : 0552030027
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|amina hossam
|Telephone:
|0552030027
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|مدينة الرياض- Al Riyadh
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|100 Riyal
|Posting Date:
|29/4/2023
|Ad Number:
|2180121
1 Riyal
349 Riyal
5,000 Riyal