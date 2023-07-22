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Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0547294544 المميزات الرئيسية: دقة عالية تصل إلى 1600 بكسل، وزاوية مراقبة واسعة تصل إلى 130 درجة توفر فتحة العدسة الكبيرة F1.6 صورة ليلية مثالية يدعم الميكروفون ومكبر الصوت المدمجين للصوت الداخل والخارج وحدة اتصال لاسلكي WIFI مدمجة ووظيفة WIFI AP تقنية G-Sensor مدمجة، تدعم تسجيل الفيديو عند حدوث اصطدام السيارة أو في حال الاهتزاز القوي بطاقة SD لتخزين الفيديو، تصل مساحتها إلى 128 جيجابايت تطبيق الهاتف: عرض مباشر وتشغيل التسجيل على الجوال م
Contact The Advertiser:
Contact Name: amina hossam
Telephone: 0552030027

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Location: مدينة الرياض- الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 25/7/2023
Ad Number: 2239510
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Posting Date
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„طھط­ظƒظ… ظپظٹ ط§ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

22/7/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

شاشات تفاعلية عرضية او طولية 0595688150 مجموعة الشاشات التفاعلية هي الطريقة الجديدة في طريقة عرض الإ.

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11/7/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لت.

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10/7/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة NEW SYSTEMS طابعة الكروت البلاستيكية . سمارت . 51 اس SMART 51S ID PRINTER ، بخطوة و.

1 Riyal

20/6/2023
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ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0552030027 المميزات الرئيسية: دقة عالية تص.

1 Riyal

18/6/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkteco F18 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت ال.

1 Riyal

15/6/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

5/6/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

31/5/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة NEW SYSTEMS طابعة الكروت البلاستيكية . سمارت . 51 اس SMART 51S ID PRINTER ، بخطوة.

1 Riyal

31/5/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

مؤسسسة احدث الانظمة بوابة مرور الافراد من Zkt eco الوصف : تستخدم بوابات دخول الافراد للتحكم في دخ.

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28/5/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعة الكروت البلاستيكية . سمارت . SMART 51S ID PRINTER ، بخطوة واحدة لإنتاج بطاقات هوية طويلة الأم.

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27/5/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

24/5/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ط¯ط®ظˆظ„ ظˆط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

مؤ سسة احدث الانظمة new systems بوابة دخول وخروج السيارات BFT عروض حصرية بمناسبة اليوم الوطني من م.

1 Riyal

20/5/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

مؤسسسة احدث الانظمة بوابة مرور الافراد من Zkt eco الوصف : تستخدم بوابات دخول الافراد للتحكم في دخ.

1 Riyal

16/5/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعة الكروت البلاستيكية . سمارت . SMART 51S ID PRINTER ، بخطوة واحدة لإنتاج بطاقات هوية طويلة الأمد.

1 Riyal

16/5/2023
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