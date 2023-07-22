ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ

كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0547294544 المميزات الرئيسية: دقة عالية تصل إلى 1600 بكسل، وزاوية مراقبة واسعة تصل إلى 130 درجة توفر فتحة العدسة الكبيرة F1.6 صورة ليلية مثالية يدعم الميكروفون ومكبر الصوت المدمجين للصوت الداخل والخارج وحدة اتصال لاسلكي WIFI مدمجة ووظيفة WIFI AP تقنية G-Sensor مدمجة، تدعم تسجيل الفيديو عند حدوث اصطدام السيارة أو في حال الاهتزاز القوي بطاقة SD لتخزين الفيديو، تصل مساحتها إلى 128 جيجابايت تطبيق الهاتف: عرض مباشر وتشغيل التسجيل على الجوال م