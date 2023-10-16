طھظˆظٹظˆطھط§ ظ‡ط§ظٹ ط§ط³ ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط± ط¨ط§ظ„ط³ط§ط¦ظ‚

(For Rent)
|بالتالي يعتبر ايجار سيارات تويوتا هايس من فئة الـ14 راكبًا من السيارات الفاخرة التي توفر راحة استثنائية للركاب. تصميم الداخلية الواسعة والمقاعد الجلدية تجعل الرحلات ذات طابع خاص ومريح لذلك01101727711. راكب, ايجار تويوتا هايس, ايجار باص سياحي,ايجار باص 25 راكب,ايجار باص 20 راكب,ايجار باص 21 راكب,ايجار باص 30 راكب,ايجار كوستر, ايجار باصات كوستر, ايجار باص,ايجار باص 50, ايجار ميني باص, ايجار, ايجار ميكروباص, مكتب For inquiries | 01101727711 _ 01119940301 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركةنقل سياحي .شركة رينت باص
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|12شارع الحجاز,مصر الجديدة,القاهرة- مصر الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|15/10/2023
|Ad Number:
|2246245
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