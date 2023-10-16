طھظˆط³ط§ظ† ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط± ظ…ط¹ ط§ظ„ط³ط§ط¦ظ‚

(For Rent)
|إذا كنت تبحث عن تأجير سيارة هيونداي توسان موديل 2022 بالسائق بأرخص الأسعار في القاهرة، فإن Rent bus تقدم لك هذا الخيار بكل رحابة، لذلك استفد من الفخامة والأمان، والراحة مع تأجير سيارات هيونداي توسان من Rent bus واجعل رحلاتك تجربة لا تُنسى، نحن نقدم خدمة تأجير موثوقة وسهلة الاستخدام بخصم 10%، للحجز والاستفسار اتصل بنا أو تواصل مع فريقنا على الواتساب: 01119940301- 01101727711.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|rentbus
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|12 شارع الحجاز - ميدان المحكمة - مصر الجديدة.- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|11,017,277 Pound
|Posting Date:
|15/10/2023
|Ad Number:
|2246246
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