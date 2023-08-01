طھطµط§ظ…ظٹظ… ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظٹط© ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ

(For Sale)
|تصاميم ملابس مدرسية للبنات 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع المقاسات والموديلات (جيب وبنطلون للمدارس – جاكت مدرسى – بلوفر – تيشرت وقميص للمدارس ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01200561116
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|Location:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|1/8/2023
|Ad Number:
|2239881
11,111 Pound
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11,111 Pound
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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