طھطµط§ظ…ظٹظ… ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظٹط© ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ

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تصاميم ملابس مدرسية للبنات 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع المقاسات والموديلات (جيب وبنطلون للمدارس – جاكت مدرسى – بلوفر – تيشرت وقميص للمدارس ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01200561116

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Location: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 1/8/2023
Ad Number: 2239881
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Ad Photo: موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم - in Giza Egypt

موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج ويونيفورم عما.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ - in Giza Egypt

ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم فنادق 01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص وممي.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¹ظ…ط§ظ„ - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¹ظ…ط§ظ„

(For Sale)

- in Giza Egypt

01022216888 يونيفورم عمال يونيفورم مطعم تشرت,يونيفورم مطاعم,سويت شيرت , زى موحد ,يونيفورم مطابخ ,يون.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ط§ظ…ط§ظƒظ† طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ط§طھ - in Giza Egypt

ط§ظ…ط§ظƒظ† طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
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ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظˆظ…ط³طھظ„ط²ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم ومستلزمات المستشفيات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث.
Location:

Giza - Egypt

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1/8/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ…

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل شركة يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
Location:

Giza - Egypt

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1/8/2023
Ad Photo: Uniform Housekeeping - in Giza Egypt

Uniform Housekeeping

(For Sale)

- in Giza Egypt

Uniform Housekeeping ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق.
Location:

Giza - Egypt

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31/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل ماركات السكراب الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم مل.
Location:

Giza - Egypt

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30/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة يونيفورم فى مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصن.
Location:

Giza - Egypt

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30/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

اشكال يونيفورم فندق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصامي.
Location:

Giza - Egypt

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30/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبي.
Location:

Giza - Egypt

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30/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

احدث موديلات ارواب التخرج للجامعات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم.
Location:

Giza - Egypt

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30/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

مصنع قبعات التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح الت.
Location:

Giza - Egypt

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27/7/2023
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ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ظˆط­ط±ط§ط³ط©

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم امن وحراسة01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم .
Location:

Giza - Egypt

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27/7/2023
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ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط­ط¶ط§ظ†ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ملابس حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

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27/7/2023
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