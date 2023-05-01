طھط§ط¬ظٹط± ظ‡ط§ظٹط³

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Ad Information
ايجار سيارات رخيصه من المطار ليموزين المطار باقل سعر شركة تأجير سيارات المطار رقم 1 في مصر ليموزين مصر للنقل السياحي لتوصيلات و استقبال المطار و خدمات الشركات و الافراد بالتالي. ايجار سياره مطار سياحيه بالسائق لتوصيل الفنادق او اماكن القامه ايا كانت لاي مكان في مصر باحسن خدمه لايجار الليموزين في مصر. الحجز والاستعلام : 01102106655 موقع الشركة :/
Contact The Advertiser:
Contact Name: ليموزين مصر
Telephone: 01102106655

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: منطقة السادسة- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 700 Pound
Posting Date: 30/4/2023
Ad Number: 2180253
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Posting Date
Ad Photo: ايجار اتوبيسات /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر22 راكب - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيسات /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر22 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين نصار تقدم تأجير اتوبيسات كوستر 22 راكب للرحلات في مصر بأسعار تناسب الجميع. بالتالي يمكن.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

1/5/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيسات /ايجار ميكروباص تويوتا /ايجار ميكروباص تويوتا هايس - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيسات /ايجار ميكروباص تويوتا /ايجار ميكروباص تويوتا هايس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تويوتا هايس مريحه و مناسبه للسفريات و الرحلات حيث انه ذات مقاعد مريحة و واسعة و يحتوي على مساحة داخل.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

1/5/2023
Ad Photo: أفضل ايجار نقل سياحى فى مصر -ايجار تويوتا راش الفئة الاولى فى مدينة نصر - in Cairo Egypt

أفضل ايجار نقل سياحى فى مصر -ايجار تويوتا راش الفئة الاولى فى مدينة نصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تورست-كار لايجار السيارات و خدمات الليموزين , لذلك فتعتبر من افضل شركات ايجار السيارات في مصر و اقل .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/4/2023
Ad Photo: إيجار تويوتا فورتشنر في القاهرة - in Cairo Egypt

إيجار تويوتا فورتشنر في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تعد إيجار السيارات خدمة مهمة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم, حيث توفر للعملاء الراحة والسهولة في التنق.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

30/4/2023
Ad Photo: إيجار تويوتا كوستر لرحلات اليوم الواحد - in Cairo Egypt

إيجار تويوتا كوستر لرحلات اليوم الواحد

(For Rent)

- in Cairo Egypt

يعتبر ايجار حافلة تويوتا كوستر من الخدمات المهمة التي يحتاجها الكثيرون في العديد من المناسبات والفعا.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/4/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا هاي اس نقل سياحي.تورست باص - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هاي اس نقل سياحي.تورست باص

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هاي اس نقل سياحي.تورست باص تاجير ميكروباص للسياحة والسفر , هاي اس 14 فرد للايجار,01011.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

29/4/2023
Ad Photo: ايجار ميني باص لجميع الرحلات - in Cairo Egypt

ايجار ميني باص لجميع الرحلات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

أرخص إيجار ميني باص في مدينه نصر 01101727711 خدمة تأجير حافلات الصغيرة او ايجار ميني باص سياحي توفره.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

29/4/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس في مصر - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

كم سعر ايجار مرسيدس؟ يتوفر العديد من خيارات تأجير السيارات في مصر، ويمكن للأشخاص الحصول على سيارات ب.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Pound

29/4/2023
Ad Photo: إيجارحافلات سياحية من شركة رينت باص - in Cairo Egypt

إيجارحافلات سياحية من شركة رينت باص

(For Rent)

- in Cairo Egypt

أرخص ايجار حافلات سياحية في مصر 01101727711 إيجار حافلات سياحية بأقل الاسعار في مصر من شركة رينت باص.
Location:

Cairo - Egypt

2,500 Pound

29/4/2023
Ad Photo: ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط© ظ…ظٹطھط³ظˆط¨ظٹط´ظٹ ط¨ط§ط¬ظٹط±ظˆ - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار جيب ميتسوبيشي باجيرو ميتسوبيشي باجيرو-01014555680,ميتسوبيشي باجيرو 2022 ,باجيرو ميتسوبيشي,ميت.
Location:

Cairo - Egypt

2,500 Pound

29/4/2023
Ad Photo: ط§ظٹط¬ط§ط± ط¬ط±ط§ظ†ط¯ 2020 ط´ظٹط±ظˆظƒظٹ - in Cairo Egypt

ط§ظٹط¬ط§ط± ط¬ط±ط§ظ†ط¯ 2020 ط´ظٹط±ظˆظƒظٹ

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارة جراند شيروكي بالتالي تاجير جراند شيروكي-,ايجار جيب شيروكي,cherokee للايجار لذلك تاجير .
Location:

Cairo - Egypt

2,200 Pound

29/4/2023
Ad Photo: ارخص سيارة فورتشنر للايجار 2023 - in Cairo Egypt

ارخص سيارة فورتشنر للايجار 2023

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير تويوتا ، فورتشنر ايجار ، ايجار فورتشنر يومي ، تأجير تويوتا فورتشنر للايجار ، ايجار تويوتا فورت.
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Pound

29/4/2023
Ad Photo: إيجار تويوتا ميكروباص من شركة رينت باص - in Cairo Egypt

إيجار تويوتا ميكروباص من شركة رينت باص

(For Rent)

- in Cairo Egypt

أرخص إيجار نقل سياحي في القاهرة 01101727711 إيجار ميكروباص نقل سياحي في القاهرة أفضل خدمات التأجير ت.
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

29/4/2023
Ad Photo: ارخص ايجار نقل سياحي_ايجار مرسيدس فيانو - in Cairo Egypt

ارخص ايجار نقل سياحي_ايجار مرسيدس فيانو

(For Rent)

- in Cairo Egypt

عروض صيف 2023 ارخص مرسيدس فيانو 7 راكب ايجار مرسيدس فيانو للرحلات الصيفيه 2023 و سفر العائلات افضل ا.
Location:

Cairo - Egypt

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28/4/2023
Ad Photo: ارخص ايجار نقل سياحي_ ايجار كيا كرنفال 7راكب - in Cairo Egypt

ارخص ايجار نقل سياحي_ ايجار كيا كرنفال 7راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

صيف 2023 افضل مع تورست كار ارخص ايجار باصات و ميني باصات في مصر نقدم لكم ارخص كيا كرنفال 7 راكب مكيف.
Location:

Cairo - Egypt

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28/4/2023
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