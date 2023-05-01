طھط§ط¬ظٹط± ظ‡ط§ظٹط³

(For Rent)
|ايجار سيارات رخيصه من المطار ليموزين المطار باقل سعر شركة تأجير سيارات المطار رقم 1 في مصر ليموزين مصر للنقل السياحي لتوصيلات و استقبال المطار و خدمات الشركات و الافراد بالتالي. ايجار سياره مطار سياحيه بالسائق لتوصيل الفنادق او اماكن القامه ايا كانت لاي مكان في مصر باحسن خدمه لايجار الليموزين في مصر. الحجز والاستعلام : 01102106655 موقع الشركة :/
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|منطقة السادسة- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|700 Pound
|Posting Date:
|30/4/2023
|Ad Number:
|2180253
(For Rent)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,500 Pound
3,500 Pound
2,500 Pound
2,500 Pound
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800 Pound
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