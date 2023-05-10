طھط§ط¬ظٹط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط²ظپط§ظپ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظپظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ظ†طµط±

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(For Rent)

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Ad Information
تمتلك شركة بداية ليموزين01121759535 أسطولًا من السيارات الفاخرة الحديثة التي تناسب جميع المناسبات بما في ذلك حفلات الزفاف. فإذا كنت تبحث عن سيارة فخمة لتنقلك وعائلتك في يوم زفافك، فنحن نوفر لك مجموعة متنوعة من السيارات بأحجام وأنماط مختلفة. تشمل خدماتنا: - سيارات فاخرة مجهزة بأحدث التقنيات والمزايا. - سائقين محترفين وذوي خبرة في توفير خدمة عالية الجودة. - خدمات متميزة للعرسان تشمل زينة السيارات 01101737711 وتزيينها بالزهور والشرائط بالإضافة إلى الاهتمام بأدق التفاصيل.
Contact The Advertiser:
Contact Name: manar
Telephone: 01121759535

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Location: 7 ش عباس العقاد - مدينة نصر- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,200 Pound
Posting Date: 10/5/2023
Ad Number: 2186178
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Posting Date
Ad Photo: بارخص سعر ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب - in Cairo Egypt

بارخص سعر ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ارخص سعر ايجار فان هيونداي اتش وان أجر ميني فان اتش وان 7 راكب للسفر والرحلات الي جميع انحاء مصر است.
Location:

Cairo - Egypt

1,800 Pound

10/5/2023
Ad Photo: إيجار سيارات (suv) إيجار هيونداي توسان - in Cairo Egypt

إيجار سيارات (suv) إيجار هيونداي توسان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

يعتبر إيجار السيارات من الخدمات الهامة التي تلبي احتياجات العديد من الأفراد والشركات01101727711. ومن.
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Cairo - Egypt

1,200 Pound

8/5/2023
Ad Photo: إيجار جيب شيروكي في القاهرة - in Cairo Egypt

إيجار جيب شيروكي في القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إيجار جيب شيروكي في القاهرة تعتبر القاهرة واحدة من أهم المدن السياحية في مصر، وتتميز بالعديد من المع.
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Cairo - Egypt

1,500 Pound

8/5/2023
Ad Photo: ط£ط±ط®طµ ط§ظٹط¬ط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظ‰ ظپظ‰ ظ…طµط± -ط§ظٹط¬ط§ط± ظƒظٹط§ ظƒط±ظ†ظپط§ظ„ ظپط§ظ† ط¹ط§ط¦ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

اجر الآن! أفضل اسعار ايجار كيا كارنافال بمصر وتمتع بافضل خدمة تاجير سيارة مع تورست كار أمان غير مسبو.
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Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: ايجار جميع انواع الباصات من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

ايجار جميع انواع الباصات من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ارخص شركه ايجار نقل سياحي ايجار جميع انواع الباصات ( هيونداي اتش وان – تويوتا هاي اس – كوستر – باص .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: ايجار جيب جراند شيروكي في القاهره - in Cairo Egypt

ايجار جيب جراند شيروكي في القاهره

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سياره جيب جراند شيروكي في القاهره استأجر سياره جيب شيروكي مع سائق او بدون سائق اذا كانت مده ا.
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: إيجار مرسيدس بنز لحفلات الزفاف - in Cairo Egypt

إيجار مرسيدس بنز لحفلات الزفاف

(For Rent)

- in Cairo Egypt

يُعد الزفاف من أهم المناسبات التي يحرص الجميع على إنجازها بأفضل الطرق الممكنة01101727711، ولأن السيا.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: ايجار ميني فان 7 راكب - in Cairo Egypt

ايجار ميني فان 7 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار هيونداي اتش وان 7 افراد للرحلات وخدمات ليموزين المطار 01119920103 استأجر هيونداي اتش وان لرحلا.
Location:

Cairo - Egypt

1,800 Pound

6/5/2023
Ad Photo: ايجار جميع انواع السيارات المرسيدس - in Cairo Egypt

ايجار جميع انواع السيارات المرسيدس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سياره مرسيدس مع السائق في القاهره لجميع خدمات الليموزين في القاهره 01119920103 استأجر سياره مر.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Pound

6/5/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر سبورت في القاهره - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر سبورت في القاهره

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سياره رانج روفر في القاهره مع سائق لجميع التحركات والتنقلات 01119920103 استأجر اقوي سياره سبور.
Location:

Cairo - Egypt

6,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: ايجار ميني باص تويوتا كوستر للرحلات - in Cairo Egypt

ايجار ميني باص تويوتا كوستر للرحلات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار باص تويوتا كوستر السياحي في القاهره لجميع الرحلات 01119920103 ايجار باص تويوتا كوستر 24 فرد س.
Location:

Cairo - Egypt

2,200 Pound

4/5/2023
Ad Photo: ايجار سياره تويوتا فورتشنر بافضل سعر - in Cairo Egypt

ايجار سياره تويوتا فورتشنر بافضل سعر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سياره تويوتا فورتشنر من شركه ليموزين نصار 01119920103 بارخص الاسعار استأجر افخم سياره دفع ربا.
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Pound

4/5/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس c class - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس c class

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سياره مرسيدس سي 180 في القاهره مع سائق 01119920103 ايجار سياره مرسيدس فخمه ليموزين مع السائق ل.
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Pound

4/5/2023
Ad Photo: The cheapest tourist transport rental in Egypt- ايجار فان- هيونداى اتش وان - in Cairo Egypt

The cheapest tourist transport rental in Egypt- ايجار فان- هيونداى اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تاجير هيونداى اتش وان لرحلات العائلات باسعار مميزة ؛اجر اتش وان 7 راكب للرحلات العائلية والسفر الي ج.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

4/5/2023
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