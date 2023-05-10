طھط§ط¬ظٹط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط²ظپط§ظپ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© ظپظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ظ†طµط±

(For Rent)
|تمتلك شركة بداية ليموزين01121759535 أسطولًا من السيارات الفاخرة الحديثة التي تناسب جميع المناسبات بما في ذلك حفلات الزفاف. فإذا كنت تبحث عن سيارة فخمة لتنقلك وعائلتك في يوم زفافك، فنحن نوفر لك مجموعة متنوعة من السيارات بأحجام وأنماط مختلفة. تشمل خدماتنا: - سيارات فاخرة مجهزة بأحدث التقنيات والمزايا. - سائقين محترفين وذوي خبرة في توفير خدمة عالية الجودة. - خدمات متميزة للعرسان تشمل زينة السيارات 01101737711 وتزيينها بالزهور والشرائط بالإضافة إلى الاهتمام بأدق التفاصيل.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|manar
|Telephone:
|01121759535
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|Location:
|7 ش عباس العقاد - مدينة نصر- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|10/5/2023
|Ad Number:
|2186178
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