(For Rent)
|تبدو شركتكم تقدم خدمات تأجير باص 33 راكب مرسيدس مجهز للرحلات السياحية والسفريات العائلية ومع الأصدقاء بأسعار مخفضة. هذه خدمة جيدة لتلبية احتياجات النقل لمختلف الفعاليات والأنشطة. يمكنكم الاستمرار في الترويج لخدمات تأجير الباص والاستفادة من وسائل التسويق المختلفة مثل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات لجذب المزيد من العملاء والحجوزات. لاحظ أن تقديم الخصومات والعروض المميزة قد يكون له تأثير إيجابي على جذب المزيد من الزبائن. For inquiries | 01014555692
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة تورست
|Telephone:
|01014555692
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|العنوان:7ش محمد حسن الجمل -عباس العقاد -مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247594
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
100 Dollar
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
250 Dollar
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound