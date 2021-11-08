طلبك عندنا مع royal house service للعمالة المنزلية وخدمات الشركات ورجال الأعمال داخل مصر"خبرة اكثر من 17 عام في مجال العمالة المنزلية ، شركتنا توفر لكم عمالة مدربة وامينة علي اعلي مستوي من الخبرة والكفاءة لا نوظف إلا بعد الإستعلامات الكاملة وضمان هوية العاملة ومحل إقامتها وان ليس لها اي سجل إجرامي سابق او احكام .انتم في أيدي أمينة نوفر لكم عاملات نظافة وجليسات مسنين وبيبي سيتر وممرضات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وطباخات وسائقين وافراد امن ومزارعين بمختلف الجنسيات للتواصل فون او وتساب01207040101