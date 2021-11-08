(للبيع)
|طلبك عندنا مع royal house service للعمالة المنزلية وخدمات الشركات ورجال الأعمال داخل مصر"خبرة اكثر من 17 عام في مجال العمالة المنزلية ، شركتنا توفر لكم عمالة مدربة وامينة علي اعلي مستوي من الخبرة والكفاءة لا نوظف إلا بعد الإستعلامات الكاملة وضمان هوية العاملة ومحل إقامتها وان ليس لها اي سجل إجرامي سابق او احكام .انتم في أيدي أمينة نوفر لكم عاملات نظافة وجليسات مسنين وبيبي سيتر وممرضات ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وطباخات وسائقين وافراد امن ومزارعين بمختلف الجنسيات للتواصل فون او وتساب01207040101
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رويال هاوس لتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|- نخدم جميع المحافظات
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111547
2,500 جنيه
3,000 جنيه
32,514 جنيه
32,514 جنيه
32,514 جنيه
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