طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال

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تفاصيل الإعلان
طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من المرح والبهجة متوفره لدينا بأسعار مناسبه السلام كيدز للملابس التنكرية والمهنية تليفون : 01102226488 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226488

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2021
رقم الإعلان: 2098540
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صورة الاعلان: مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف - في الجيزة مصر

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبع.
العنوان:

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اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر ( 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي - شركات يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - شركات يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - شركات يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
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صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم وملابس العمال - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال 01118689995 مصنع يونيفورم مصانع افرول عمال ويونيفورم ملابس عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم وملابس العمال - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال 01118689995 مصنع يونيفورم مصانع افرول عمال ويونيفورم ملابس عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على الق.
العنوان:

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29/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
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