طرق تنظيف خزانات المياه المنزلية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
طرق تنظيف خزانات المياه المنزلية01207155552/طرق تنظيف خزانات المياه المنزلية01207155552/طرق تنظيف خزانات المياه المنزلية01207155552/متخصصون فى تطهير وتنظيف خزانات مياة الشرب ومكافحة الحشرات والقوارض, من خلال استخدام أحدث التقنيات العلمية التى تتوافق مع الجودة العالمية في مجال تنظيف وتنظيف خزانات مياة الشرب ومكافحة الحشرات والقوارض (منازل – شركات – مستشفيات – القرى السياحية -المصانع- مطاعم -فنادق) شركة بروفيشنال سيرفيس لتنظيف خزانات المياه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بروفيشنال سيرفيس
التليفون: 01207155552

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العنوان: العاشرمن رمضان- العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/5/2020
رقم الإعلان: 2058766
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صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المصريه والاجنبيه للمنازل ومكافحه الحشرات - في الشرقية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المصريه والاجنبيه للمنازل ومكافحه الحشرات

(للبيع)

- في الشرقية مصر

لشركة الفرنسيه للتنظيف ومكافحة الحشرات . مع فريق متخصص لمكافحه الحشرات الزاحفه والطائرة وبضمان وا.
العنوان:

الشرقية - مصر

2,000 جنيه

23/3/2020
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