طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/11/2020
رقم الإعلان: 2073353
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: روب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

روب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من المرح .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج 01003358542 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع قميص - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات - في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى - في الجيزة مصر

احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: صناعه يونيفورم - ملابس موحده - في الجيزة مصر

صناعه يونيفورم - ملابس موحده

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعه يونيفورم - ملابس موحده 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص به.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد - يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager