طµظٹط§ظ†ط© ط§ظ„ط§ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ط§ظ…ظ†ظٹط©

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

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جميع اعمال الصيانةوالتركيبات وعقود الصيانة السنوية الآن ولفترة محدودة خصومات 10% علي جميع اعمال الصيانة والتركيبات وعقود الصيانة السنوية •صيانة وتركيب كاميرات المراقبة •صيانة وتركيب اجهزة البصمة واجهزة التحكم في الأبواب •صيانة وتركيب السنترالات الانالوج والIP والشبكات •صيانة وتركيب اجهزة الانتركم •صيانة وتركيب أجهزة الإنذار •متوفر عمل عقود صيانة لكل الأجهزة السابقة وباسعار خاصة . •القيام بجميع انواع التمديدات لجميع انواع الكابلات . •جميع اعمال الصيانة والتركيب تتم عن طريق فريق من ال
Contact The Advertiser:
Contact Name: amina hossam
Telephone: 0552030027

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Location: مدينة الرياض- الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 4/5/2023
Ad Number: 2182606
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Ad Photo: كيفية توفير الطاقة من خلال صيانة التكيف - in Ar Riyad Saudi Arabia

كيفية توفير الطاقة من خلال صيانة التكيف

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بالنسبة للكثيرين، تعد صيانة التكيف أحد الأشياء الضرورية في المنزل من اجل العمل على توفير الراحة والإ.
Category: 

200 Riyal

4/5/2023
Ad Photo: صيانة مكيفات سبليت وشباك مع الفك والتركيب 2023 - in Ar Riyad Saudi Arabia

صيانة مكيفات سبليت وشباك مع الفك والتركيب 2023

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

صيانة مكيفات سبليت وشباك مع الفك والتركيب 2023 صيانة مكيفات سبليت هو أكثر ما قد يسبب الإزعاج وذلك بس.
Category: 

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28/2/2023
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