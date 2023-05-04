طµظٹط§ظ†ط© ط§ظ„ط§ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ط§ظ…ظ†ظٹط©

(For Sale)
|جميع اعمال الصيانةوالتركيبات وعقود الصيانة السنوية الآن ولفترة محدودة خصومات 10% علي جميع اعمال الصيانة والتركيبات وعقود الصيانة السنوية •صيانة وتركيب كاميرات المراقبة •صيانة وتركيب اجهزة البصمة واجهزة التحكم في الأبواب •صيانة وتركيب السنترالات الانالوج والIP والشبكات •صيانة وتركيب اجهزة الانتركم •صيانة وتركيب أجهزة الإنذار •متوفر عمل عقود صيانة لكل الأجهزة السابقة وباسعار خاصة . •القيام بجميع انواع التمديدات لجميع انواع الكابلات . •جميع اعمال الصيانة والتركيب تتم عن طريق فريق من ال
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|amina hossam
|Telephone:
|0552030027
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|Location:
|مدينة الرياض- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|1 Riyal
|Posting Date:
|4/5/2023
|Ad Number:
|2182606
200 Riyal
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