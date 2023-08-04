ط´ط±ظƒط© ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط¹ظ…ط§ظ„ ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)
|شركة ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة من شركة السلام يتميز عن غيره بأنه مصنع من خامات عالية الجودة، والتي تتميز بسهولة تنظيفها من بقع الزيت والاتربة التي قد تلتصق به اثناء العمل , اسعارنا مناسبه للجميع . ويوجد امكانية تطريز اللوجو الخاص بمصنعك على يونيفورم العمال شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمع
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01223182572
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|Location:
|الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|4/8/2023
|Ad Number:
|2239965
(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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11,111 Pound
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11,111 Pound
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