شركة نقل سياحي في مصر - نقل سياحي شركة نقل سياحي حجز #ليموزين #السيارات- Cairo Internationa Airport -ارقي خدمة ليموزين من داخل #ليموزين_المطار وافخم سيارات ليموزين ملاكى و غيرها من السيارات الكبيرة مثل #مرسيدس #فيانو وكيا كرنفال -اتش وان وباصات #هاى_اس و #كوستر 21 راكب كل سياراتنا حديثة معقمة مودل 2021و 2022 متاح التوصيل من مطار القاهرة الي اي مكان داخل #مصر الإسكندرية و الغردقه و #شرم الشيخ ومطروح والاقصر و مرسي_علم و اسيوط وسوهاج والمنوفية /