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Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ - in Cairo Egypt

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شركة نقل سياحي في مصر - نقل سياحي شركة نقل سياحي حجز #ليموزين #السيارات- Cairo Internationa Airport -ارقي خدمة ليموزين من داخل #ليموزين_المطار وافخم سيارات ليموزين ملاكى و غيرها من السيارات الكبيرة مثل #مرسيدس #فيانو وكيا كرنفال -اتش وان وباصات #هاى_اس و #كوستر 21 راكب كل سياراتنا حديثة معقمة مودل 2021و 2022 متاح التوصيل من مطار القاهرة الي اي مكان داخل #مصر الإسكندرية و الغردقه و #شرم الشيخ ومطروح والاقصر و مرسي_علم و اسيوط وسوهاج والمنوفية /
Contact The Advertiser:
Contact Name: ليموزين مصر
Telephone: 01102106655

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 7 شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 850 Pound
Posting Date: 6/8/2023
Ad Number: 2240033
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Posting Date
Ad Photo: ارخص ايجار سيارات فى مصر - ايجار تويوتا هاى اس الشكل الجديد - in Cairo Egypt

ارخص ايجار سيارات فى مصر - ايجار تويوتا هاى اس الشكل الجديد

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هاي اس ميكروباص رحلات باليوم ارخص ايجار تويوتا هاي اس في القاهرة احدث موديلات ايجار توي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: إيجار باص ميتسوبيشي 28 للرحلات العائليه. - in Cairo Egypt

إيجار باص ميتسوبيشي 28 للرحلات العائليه.

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تقدم شركه ليموزين نصار ايجار باصات ميتسوبيشي 28 راكب للرحلات العائليه والرحلات الجماعيه مع العائله و.
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Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2021 .لرحلات عائليه مميزة - in Cairo Egypt

تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2021 .لرحلات عائليه مميزة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للقيام باقوى الرحلات ولتستمتع باجازة مميزة – من اجلك ومن اجل عائلتك وبالتالى لزيارة اماكن سياحيه م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط·ط§ط±ط§طھ - in Cairo Egypt

ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط·ط§ط±ط§طھ

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين المطار - شركة نقل سياحي حجز #ليموزين #السيارات- Cairo Internationa Airport -ارقي خدمة ليموز.
Location:

Cairo - Egypt

850 Pound

6/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي |ياقل الاسعار اتوبيس شفروليه33| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي |ياقل الاسعار اتوبيس شفروليه33|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر يمكنك استئجار اتوبيس 33 مكيف وكراسي مريحه وشاشه عرض وسائقين محترفين ومواعيد ثابته ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ| ظ‡ط§ظٹط³ - in Cairo Egypt

ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ| ظ‡ط§ظٹط³

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ايجار نقل سياحي تويوتا هايس تقدم ليكم شركة ليموزين بالتالي ايجار تويوتا هاي اس احدث موديل من ش.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار حافلات سياحية - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار حافلات سياحية

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -Tourist Bus Rental #ايجار حافلات سياحية #ايجار ميكروباص تويوتا -تويوتا كوستر #خدمات .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار سيارات ليموزين مطار - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار سيارات ليموزين مطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر-Rent a Car Nasr City #ايجار ليموزين مرسيدس #تأجير ليموزين مرسيدس #ليموزين مرسيدس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: ايجار باص 33 في مصر - in Cairo Egypt

ايجار باص 33 في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي ايجار ميني باص 33 راكب شيفروليه من شركه رينت باص افضل شركة نقل سياحي في مصر توفر ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

6/8/2023
Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر - ايجار مرسيدس فيانو الفخمه - in Cairo Egypt

أرخص ايجار ليموزين فى مصر - ايجار مرسيدس فيانو الفخمه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارة فاخرة في القاهرة، فقد تكون مرسيدس فيانو موديل 2022 خيارًا رائعًا يعتبر تاجير مرسيدس فيا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص شركة نقل سياحي.ايجار حافلات سياحية ايجار نقل سياحي قائمة 01011.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

- ميكروباص سياحي للايجار اليومي باقل سعر - تأجير تويوتا هاي اس 2020 بأسعار شاملة السائق والبنزين وا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 جنيه مصري

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50 - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تقوم شركة ليموزين مصر بايجار اتوبيسات وسيارات وميكروباصات وخدمات ليموزين علي اوسع نطاق في جمهوريه مص.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي تويوتا كوستر - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي تويوتا كوستر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

لذلك نعمل علي تقديم كافة الخدمات الخاصه بالنقل الجماعي ونقل الافراد وخدمات الليموزين علي اجمل مستوي .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي تويوتا هايس - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي تويوتا هايس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تتميز شركة ليموزين مصر بان لديها اسطول ضخم وهائل بايجار سيارات واتوبيسات سياحية للتنقل والسفر لاي مك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
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