(For Rent)
|شركة نقل سياحي في مصر - نقل سياحي شركة نقل سياحي حجز #ليموزين #السيارات- Cairo Internationa Airport -ارقي خدمة ليموزين من داخل #ليموزين_المطار وافخم سيارات ليموزين ملاكى و غيرها من السيارات الكبيرة مثل #مرسيدس #فيانو وكيا كرنفال -اتش وان وباصات #هاى_اس و #كوستر 21 راكب كل سياراتنا حديثة معقمة مودل 2021و 2022 متاح التوصيل من مطار القاهرة الي اي مكان داخل #مصر الإسكندرية و الغردقه و #شرم الشيخ ومطروح والاقصر و مرسي_علم و اسيوط وسوهاج والمنوفية /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|7 شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|850 Pound
|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240033
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
850 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 جنيه مصري
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound