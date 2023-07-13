نقل سياحي | شركه نقل سياحي ليموزين المطار 01102106655 من اقدم وافضل #شركات الليموزين داخل جمهورية مصر العربية ، علي مدار 20 عاما من الخبرة في تقديم خدمات #ليموزين المطارات والرحلات وليموزين الزفاف وليموزين الشركات وخدمات رجال الاعمال حيث نمتلك اسطول من احدث #سيارات الليموزين يغطي جميع محافظات الجمهورية.نقدم خدمة التوصيل والاستقبال من والى جميع المطارات والمحافظات على مستوى الجمهورية وخدمات زفاف العروسين نقوم بتعقيم جميع السيارات قبل وبعد كل رحلة.