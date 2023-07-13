(For Rent)
|نقل سياحي | شركه نقل سياحي ليموزين المطار 01102106655 من اقدم وافضل #شركات الليموزين داخل جمهورية مصر العربية ، علي مدار 20 عاما من الخبرة في تقديم خدمات #ليموزين المطارات والرحلات وليموزين الزفاف وليموزين الشركات وخدمات رجال الاعمال حيث نمتلك اسطول من احدث #سيارات الليموزين يغطي جميع محافظات الجمهورية.نقدم خدمة التوصيل والاستقبال من والى جميع المطارات والمحافظات على مستوى الجمهورية وخدمات زفاف العروسين نقوم بتعقيم جميع السيارات قبل وبعد كل رحلة.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار نقل سياحي
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|7 شارع محمد حسن الجمل- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|850 Pound
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2239999
800 Pound
1,000 Pound
70 Dollar