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نقل سياحي | شركه نقل سياحي ليموزين المطار 01102106655 من اقدم وافضل #شركات الليموزين داخل جمهورية مصر العربية ، علي مدار 20 عاما من الخبرة في تقديم خدمات #ليموزين المطارات والرحلات وليموزين الزفاف وليموزين الشركات وخدمات رجال الاعمال حيث نمتلك اسطول من احدث #سيارات الليموزين يغطي جميع محافظات الجمهورية.نقدم خدمة التوصيل والاستقبال من والى جميع المطارات والمحافظات على مستوى الجمهورية وخدمات زفاف العروسين نقوم بتعقيم جميع السيارات قبل وبعد كل رحلة.
Contact The Advertiser:
Contact Name: ايجار نقل سياحي
Telephone: 01102106655

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Location: 7 شارع محمد حسن الجمل- القاهرة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 850 Pound
Posting Date: 5/8/2023
Ad Number: 2239999
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Posting Date
Ad Photo: ايجار ليموزين المطار - in Giza Egypt

ايجار ليموزين المطار

(For Rent)

- in Giza Egypt

Rent a 7-passenger car for the family: 01102106655 Tourist cars, delivery from the airport to the ho.
Location:

Giza - Egypt

800 Pound

13/7/2023
Ad Photo: أيجار حافلات من شركة رينت باص - in Giza Egypt

أيجار حافلات من شركة رينت باص

(For Rent)

- in Giza Egypt

شركة رينت باص لايجار احدث الاتوبيسات بمختلف الموديلات الحديثه المكيفه للرحلات داخل او خارج القاهره .
Location:

Giza - Egypt

1,000 Pound

30/5/2023
Ad Photo: تاجير ليموزين المطار بسيارة فوربي فور - in Giza Egypt

تاجير ليموزين المطار بسيارة فوربي فور

(For Rent)

- in Giza Egypt

ارخص اسعار تاجير ليموزين في القاهرة توفر شركة #ليموزين #مصر العديد من سيارات #الليموزين للايجار بسه.
Location:

Giza - Egypt

70 Dollar

20/5/2023
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