(For Rent)
|ايجار ليموزين اتوبيس مرسيدس لرحلات لدينا سائقين علي مستوي من الكفاءة والخبرة ودراية واسعة بكافة الطرق وسيرها كما لدينا جميع انواع الخدمات : نقل الافراد | النقل الجماعي |توصيل واستقبالمطارات|تسفير عملاء |خدمات رجال الاعمال |خدمات ليموزين |تأجير حافلات أجر اتوبيس للرحلات والسفر داخل وخارج القاهرة نعمل علي رحلات سيوة ؛ نويبع ؛ الغردقة ؛ شرم الشيخ ؛ العين السخنه ؛ الفيوم ؛ مرسي مطروح اتوبيسات مرسيدس للايجار,ايجار اتوبيسات سياحية,ايجار اتوبيسات رحلات,شركة نقل سياحي,اتوبيس مرسيدس 600 للايجار,ايجار نقل
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|asmaasaber
|Telephone:
|01028403255
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|Location:
|عباس العقاد, مدينه نصر- nasercity
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|4/8/2023
|Ad Number:
|2239962
1,000 Pound
1,000 Pound
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(For Rent)- in Cairo Egypt
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