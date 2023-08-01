تقدم شركة لموزين مصر عروض مميزة لايجار افخم اتوبيسات النقل الجماعي مرسيدس كما تتميز بعدد مقاعد كبير 33 مقعد لذلك تتوافر فيها اجواء مكيفة و مريحة و واسعة كما توجد لدينا انواع مختلفة و متتعدة من موديلات الميكروباصات العملاقه كما تتميز بأنها مزودة بحمام خاص وهذه الميزة تعد من اهم المميزات المتوفرة اتوبيسات مرسيدس للايجار,ايجار اتوبيسات سياحية,اتوبيس مرسيدس600 للايجار,شركة نقل سياحي,ايجار نقل سياحي,مرسيدس,شركة تأجير باصات سياحية,