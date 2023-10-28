ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ط§ط«ط§ط« ظپظ‰ ط¹ظ…ط§ظ†

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Jordan (Amman) [ Change location ]

Ad Information
شركة نقل الاثاث الرواد ##0797831396##نقل_اثاث منزل كامل تبدأ من فريق عمل محترف وهادىء.اقصى سرعة، أعلى جودة، أقل تكلفة النقل داخل سيارات مغلقة ذات مواصفات قياسية تضمن سلامة النقل . - فك وتغليف ونقل وأعادة تركيب للأثاث المنزلى والمكاتب بأحدث الأساليب والمعدات التى تضمن سلامة كافة المنقولات . - معاينة قبل إجراء العملية مجانا نقل داخلي . ما عليك الا بس ترن تلفون 0797831396 لنقل الاثاث تسليم مستلزمات التغليف إلى العميل مثل: أشرطة لاصقة، ورق أبيض للتغليف، بلاستيك بفقاعات هوائية، كراتين بأحجام مخت
Contact The Advertiser:
Contact Name: zamzam
Telephone: 0797831396

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Location: عمان- عمان
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: 9 Dinar
Posting Date: 28/10/2023
Ad Number: 2247539
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Price
Posting Date
Ad Photo: مستحضرات التجميل والمنظفات في الاردن

مستحضرات التجميل والمنظفات في الاردن

(For Rent)

مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر ، سا.
Location:

Amman - Jordan

Call

28/10/2023
Ad Photo: لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا

(For Sale)

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تساعدك .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

24/10/2023
Ad Photo: راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا

راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا

(For Sale)

راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا لذلك يوفر لكم مكتب سوفت كلين أفضل العاملات للتنظيف .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

24/10/2023
Ad Photo: لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب

(For Sale)

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب معقول تقدري تلحقي على شغل البيت والأولاد لحالك.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

23/10/2023
Ad Photo: جنيه فلسطيني للبيع

جنيه فلسطيني للبيع

(For Sale)

متوفر جنيهات فلسطيني للبيع جنيه فلسطيني اصدار 1929 موجود خمس جنيهات فلسطيني عشرة جنيهات فلسطيني مل.
Location:

Amman - Jordan

1,000 Dollar

23/10/2023
Ad Photo: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف

(For Sale)

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من العمل في المنز.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

22/10/2023
Ad Photo: معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا

معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا

(For Sale)

معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او في ال.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

22/10/2023
Ad Photo: نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي

نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي

(For Sale)

نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي اطلبي عاملتك وارتاحي معنا التميز والإتقان هو سر نجا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

21/10/2023
Ad Photo: لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه

لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه

(For Sale)

لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان هو سر.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

21/10/2023
Ad Photo: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة

(For Sale)

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت كلين لتوفي.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/10/2023
Ad Photo: نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي

نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي

(For Sale)

نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/10/2023
Ad Photo: خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك

خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك

(For Sale)

خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي ع.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/10/2023
Ad Photo: تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق

(For Sale)

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عاملاتنا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/10/2023
Ad Photo: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا

(For Sale)

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
Ad Photo: التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا

(For Sale)

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات نقدم لكي عا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
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