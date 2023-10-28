ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط§ظ„ط§ط«ط§ط« ظپظ‰ ط¹ظ…ط§ظ†

شركة نقل الاثاث الرواد ##0797831396##نقل_اثاث منزل كامل تبدأ من فريق عمل محترف وهادىء.اقصى سرعة، أعلى جودة، أقل تكلفة النقل داخل سيارات مغلقة ذات مواصفات قياسية تضمن سلامة النقل . - فك وتغليف ونقل وأعادة تركيب للأثاث المنزلى والمكاتب بأحدث الأساليب والمعدات التى تضمن سلامة كافة المنقولات . - معاينة قبل إجراء العملية مجانا نقل داخلي . ما عليك الا بس ترن تلفون 0797831396 لنقل الاثاث تسليم مستلزمات التغليف إلى العميل مثل: أشرطة لاصقة، ورق أبيض للتغليف، بلاستيك بفقاعات هوائية، كراتين بأحجام مخت