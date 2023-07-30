ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ‰ ظ…طµط± (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)
|شركة يونيفورم فى مصر (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع جميع انواع اليونيفورم بكافه التخصصات المهنية و تصنيع الأحجام المخصصة، الأشكال والألوان وفقا لمتطلبات العميل زي موحد – يونيفورم زي موحد ملابس عمال يونيفورم ملابس زي موحد يونيفورم . مدارس مستشفيات فنادق يونيفورم الطبى – ملابس تمريض – بالطو طبيب يونيفورم مطاعم – ينيفورم مصانع – ينيفورم مطابخ – يونيفورم شركات الأمن شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 0
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01223182572
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|Location:
|الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239743
(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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