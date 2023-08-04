ط´ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)
|شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى العالي ولكن اليونيفورم الخاص بك لا يظهر ذلك، لذا كان الاهتمام في شركة السلام مركز على اظهار مدرستك بصورة مختلفة ومميزة تدل على مستوى التعليم فيها. لو كان لديك تصميمك الخاص فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01223182572
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|4/8/2023
|Ad Number:
|2239960
(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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11,111 Pound
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11,111 Pound
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