ط´ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط¯ط§ط±ط³ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Giza) [ Change location ]

Ad Information
شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى العالي ولكن اليونيفورم الخاص بك لا يظهر ذلك، لذا كان الاهتمام في شركة السلام مركز على اظهار مدرستك بصورة مختلفة ومميزة تدل على مستوى التعليم فيها. لو كان لديك تصميمك الخاص فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض /
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01223182572

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 4/8/2023
Ad Number: 2239960
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: ظ…طµظ†ط¹ طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…طµظ†ط¹ طھظˆط±ظٹط¯ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

مصنع توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل ا.
Location:

Giza - Egypt

Call

4/8/2023
Ad Photo: ظ…ط­ظ„ط§طھ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…ط­ظ„ط§طھ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

محلات بيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول .
Location:

Giza - Egypt

Call

4/8/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط¹ظ…ط§ظ„ ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط´ط±ظƒط© ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط¹ظ…ط§ظ„ ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات.
Location:

Giza - Egypt

Call

4/8/2023
Ad Photo: ظ…طھط¬ط± ط¨ظٹط¹ ط§ط±ظˆط§ط¨ طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…طھط¬ط± ط¨ظٹط¹ ط§ط±ظˆط§ط¨ طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

متجر بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ظ…ظ† ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يون.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ظ…ط­ظ„ ط¨ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

محل بيع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصم.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© ) - in Giza Egypt

ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© )

(For Sale)

- in Giza Egypt

اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ظ…طµط§ظ†ط¹ ط²ظٹ ظ…ظˆط­ط¯ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ) - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ظ…طµط§ظ†ط¹ ط²ظٹ ظ…ظˆط­ط¯ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل مصانع زي موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع.
Location:

Giza - Egypt

Call

3/8/2023
Ad Photo: موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم - in Giza Egypt

موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج ويونيفورم عما.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚ - in Giza Egypt

ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم فنادق 01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص وممي.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: طھطµط§ظ…ظٹظ… ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظٹط© ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ - in Giza Egypt

طھطµط§ظ…ظٹظ… ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظٹط© ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

تصاميم ملابس مدرسية للبنات 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¹ظ…ط§ظ„ - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¹ظ…ط§ظ„

(For Sale)

- in Giza Egypt

01022216888 يونيفورم عمال يونيفورم مطعم تشرت,يونيفورم مطاعم,سويت شيرت , زى موحد ,يونيفورم مطابخ ,يون.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ط§ظ…ط§ظƒظ† طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ط§طھ - in Giza Egypt

ط§ظ…ط§ظƒظ† طھطµظ†ظٹط¹ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظˆظ…ط³طھظ„ط²ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ - in Giza Egypt

ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظˆظ…ط³طھظ„ط²ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم ومستلزمات المستشفيات 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… - in Giza Egypt

ط§ظپط¶ظ„ ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ…

(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل شركة يونيفورم 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم.
Location:

Giza - Egypt

Call

1/8/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager