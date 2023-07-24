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شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم وتصنيع يونيفورم حضانات بجميع الاشكال والموديلات مع امكانية تصنيع الزى الخاص بالحضانات وطباعه او تطريز اسم وشعار الحضانه شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01223182572

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 24/7/2023
Ad Number: 2239454
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(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصام.
Location:

Giza - Egypt

Call

24/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

محلات بيع ارواب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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- in Giza Egypt

يونيفورم امن وحراسة ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يوني.
Location:

Giza - Egypt

Call

24/7/2023
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- in Giza Egypt

شركة تصنيع يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم م.
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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- in Giza Egypt

صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة .
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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01119959296 _ملابس التخرج اكبر تشكيلة موديلات ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج مع تصنيع اى .
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Giza - Egypt

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صور يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
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Giza - Egypt

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شركة تصنيع يونيفورم طبى ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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Hotel Uniforms (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصاميم فى يو.
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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ارواب تخرج جاهزة وتفصيل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلا.
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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اسعار يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيف.
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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يونيفورم شركات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع جميع .
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Giza - Egypt

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20/7/2023
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يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خا.
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Giza - Egypt

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19/7/2023
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اسعار يونيفورم الطباخين 01200561116 يونيفورم مطاعم وكافيهات للتصنيع كميات وحسب المواصفات والمودي.
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Giza - Egypt

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19/7/2023
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تي شيرت و بنطلون للمدارس 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس ب.
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Giza - Egypt

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19/7/2023
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