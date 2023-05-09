ط³ظ†طھط±ط§ظ„ ط¬ط±ط§ظ†ط¯ ط³طھط±ظٹظ…

مؤسسة احدث الانظمة new systems سنترال تليفونات IP جراند ستريم grand streem الوصف سنترال شبكي جراند ستريم بامكانيات متعددة يقبل التحديث لعدد الخطوط المناسبة لكل عميل يصلح للشركات والمؤسسات والفنادق والمستوصفات والمنازل والشقق المفروشة المميزات : •مكالمات جماعية بين موظفين أوبين فروع المؤسسة أو الشركة •ربط جميع فروع المؤسسة داخل المملكة او خارجها . •امكانية ربط تحويلة المكتب علي جوال الموظف لكي يكون علي تواصل دائم .مع امكانية التحدث من خلال الجوال •عمل رسالة ترحيبية بأكتر من صيغة متع