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(For Sale)

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Ad Photo: ط³ظ†طھط±ط§ظ„ ط¬ط±ط§ظ†ط¯ ط³طھط±ظٹظ… - in Ar Riyad Saudi Arabia

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مؤسسة احدث الانظمة new systems سنترال تليفونات IP جراند ستريم grand streem الوصف سنترال شبكي جراند ستريم بامكانيات متعددة يقبل التحديث لعدد الخطوط المناسبة لكل عميل يصلح للشركات والمؤسسات والفنادق والمستوصفات والمنازل والشقق المفروشة المميزات : •مكالمات جماعية بين موظفين أوبين فروع المؤسسة أو الشركة •ربط جميع فروع المؤسسة داخل المملكة او خارجها . •امكانية ربط تحويلة المكتب علي جوال الموظف لكي يكون علي تواصل دائم .مع امكانية التحدث من خلال الجوال •عمل رسالة ترحيبية بأكتر من صيغة متع
Contact The Advertiser:
Contact Name: amina hossam
Telephone: 0552030027

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Location: مدينة الرياض- Al Riyadh
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 10/5/2023
Ad Number: 2186096
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تركيب سنترالات في الرياض

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Category: 

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9/5/2023
Ad Photo: تركيب سنترالات وكاميرات - in Ar Riyad Saudi Arabia

تركيب سنترالات وكاميرات

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

تعلن مؤسسة المتجر المعلوماتي لتقنية المعلومات عن تقديم خدماتها المتميزة في مجال الكاميرات والسنترالا.
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14/2/2023
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