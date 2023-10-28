ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط± | Nile Ritz-Carlton Hotel

(For Rent)
|استأجر الفخامة والأناقة مع ليموزين نصار! إن مرسيدس بنز هي رمز الجودة والفخامة، والآن يمكنك أن تجعل تنقلاتك أكثر أناقة ورفاهية. سواء كنت بحاجة إلى سيارة لحدث خاص، اجتماع عمل مهم، أو رحلة استجمام مميزة، مرسيدس بنز تلبي احتياجاتك. اتصل بنا اليوم على الرقم: 01119920103 لحجز مرسيدس بنز واستمتع بتجربة الإيجار الفاخرة التي ستجعل رحلتك لا تُنسى. #ليموزين_نصار #مرسيدس_بنز #الفخامة #الأناقة #الإيجار_الفاخر"
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|28/10/2023
|Ad Number:
|2247572
1,000 Pound
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