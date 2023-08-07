ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظ„ظ„ط§ظٹط¬ط§ط±

(For Rent)
|تأجير افخم وأشيك ايجار سياره مرسيدس ليموزين في مصر, مرسيدس ليموزين e200 للايجار بأرخص الاسعار في القاهرة لخدمات رجال الاعمال والسياحة والليموزين والحفلات والمناسبات والزفاف 01102106655 لعشاق الفخامة والتميز والرقي لدينا احدث وافخم سياره مرسيدس ليموزين e250 مجهزه بأحدث التقنيات من الداخل لجميع انواع الحفلات والمناسبات, ارخص الاسعار واقوي العروض والتخفيضات في مصر. 01102106655 ايجار سيارات مرسيدس , تاجير سيارات مرسيدس , ايجار /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|7 شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,750 Pound
|Posting Date:
|7/8/2023
|Ad Number:
|2240092
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1,000 Pound
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