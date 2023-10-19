ط³ط¹ط± ط±ظˆط¨ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

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سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب جميع الاعمار كبار واطفال ويوجد موديلات متنوعه من اوشحه وكابات التخرج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01223182572

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 19/10/2023
Ad Number: 2246615
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(For Sale)

- in Giza Egypt

سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
Location:

Giza - Egypt

Call

19/10/2023
Ad Photo: شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم) - in Giza Egypt

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم)

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يو.
Location:

Giza - Egypt

Call

19/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل ملابس سكراب ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس الممر.
Location:

Giza - Egypt

Call

19/10/2023
Ad Photo: زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم - in Giza Egypt

زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم

(For Sale)

- in Giza Egypt

زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم يونيفورم مدارس بخامات عالية الجودة تناسب الاولاد فى المدارس ا.
Location:

Giza - Egypt

1,111 Pound

17/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم مستشفى _01119959188 فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احدث موديلات السكراب .
Location:

Giza - Egypt

1,111 Pound

17/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

ملابس الروضه للبنات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

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17/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير.
Location:

Giza - Egypt

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15/10/2023
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- in Giza Egypt

سكراب طبي نسائى ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس الممرض.
Location:

Giza - Egypt

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15/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ارواب تخرج اطفال (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السل.
Location:

Giza - Egypt

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15/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

#ابوسيفين_يونيفورم شعارنا هو العمل على راحتكم، وتقديم كل ما هو أفضل. يونيفورم المصانع بأفضل الخامات .
Location:

Giza - Egypt

12,555 Pound

13/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
Location:

Giza - Egypt

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13/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يونيفورم.
Location:

Giza - Egypt

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13/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة زى موحد 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم من ال.
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Giza - Egypt

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10/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
Location:

Giza - Egypt

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10/10/2023
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شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصن.
Location:

Giza - Egypt

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5/10/2023
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