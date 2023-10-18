إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات محددة حول شركات تأجير النقل السياحي أو ترغب في حجز خدمة معينة، يرجى الاتصال بالرقم التالي: 01099792099.بالتالي سيكون فريق الدعم في الشركة على استعداد لمساعدتك وتوفير المعلومات التي تحتاجها. توفر شركات تأجير النقل السياحي العديد من الخدمات المتعلقة بالنقل السياحي، مثل: – نقل الركاب من وإلى المطارات (Airport pickup). – تأجير حافلات سياحية للرحلات والجولات. – نقل المجموعات السياحية. – توفير سيارات الأجرة السياحية. للاستفسار:01099792099