(For Rent)
|إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات محددة حول شركات تأجير النقل السياحي أو ترغب في حجز خدمة معينة، يرجى الاتصال بالرقم التالي: 01099792099.بالتالي سيكون فريق الدعم في الشركة على استعداد لمساعدتك وتوفير المعلومات التي تحتاجها. توفر شركات تأجير النقل السياحي العديد من الخدمات المتعلقة بالنقل السياحي، مثل: – نقل الركاب من وإلى المطارات (Airport pickup). – تأجير حافلات سياحية للرحلات والجولات. – نقل المجموعات السياحية. – توفير سيارات الأجرة السياحية. للاستفسار:01099792099
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01099792099
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|3 شارع سيبواى المصرى- Mostafa El Serwy
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246530
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
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