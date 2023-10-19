(For Rent)
|تاجير باص مرسيدس MCV مع شركة rent bus باسعار اقتصادية بالتالي يتوفر لدينا ايجار باصات 600 مع rent bus اجر باص رحلتك معانا باقل تكلفة ، ياتي اليك الباص معقماً بالكامل و نظيف من الداخل بالتالي تقدم rent bus الكثير من العروض عند ايجار باص سياحي احدث موديل بالتالي يمكنك الذهاب إلى أي مختلف الاماكن داخل القاهرة وخارجها باسرع وسيلة ايجار في مصر For inquiries | 01101727711 _ 01119940301 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Rentbus
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|7ش محمد حسن الجمل -عباس العقاد -مدينة نصر- مصر الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246643
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