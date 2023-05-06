جهاز حجز مواقف السيارات الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة الخاصة بك بسهولة . استخدام الجهاز سهل جدا عن طريق تقنيات متطورة الجهاز يصلح المواقف الخاصة بالشقق والمنازل والعمارات السكنية و الشركات والفنادق . عند تركيب الجهاز في المكان المخصص لك يمنع اي شخص من الوقوف امامه مواصفات الجهاز الجهاز مصنوع من الحديد القوي مما يعطيه قوة هائلة لتحمل الوزن حتى 3 طن مضاد للماء والحرارة والشمس يتحمل حتى درجة حرارة 65 ْ درجة مئوية يثبت من خلال مسامير داخلية مما يصعب سرقة الجهاز او فكه . في حالة ا