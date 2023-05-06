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(For Sale)

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Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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جهاز حجز مواقف السيارات الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة الخاصة بك بسهولة . استخدام الجهاز سهل جدا عن طريق تقنيات متطورة الجهاز يصلح المواقف الخاصة بالشقق والمنازل والعمارات السكنية و الشركات والفنادق . عند تركيب الجهاز في المكان المخصص لك يمنع اي شخص من الوقوف امامه مواصفات الجهاز الجهاز مصنوع من الحديد القوي مما يعطيه قوة هائلة لتحمل الوزن حتى 3 طن مضاد للماء والحرارة والشمس يتحمل حتى درجة حرارة 65 ْ درجة مئوية يثبت من خلال مسامير داخلية مما يصعب سرقة الجهاز او فكه . في حالة ا
Contact The Advertiser:
Contact Name: sara farouk
Telephone: 0552030115

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Location: الرياض- الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 9/5/2023
Ad Number: 2186001
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Posting Date
Ad Photo: ط§ط¬ظ‡ط²ط© ظƒط§ط´ظٹط± ظˆط¨ط§ط±ظƒظˆط¯ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط§ط¬ظ‡ط²ط© ظƒط§ط´ظٹط± ظˆط¨ط§ط±ظƒظˆط¯

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

نظام الكاشير والمبيعات للمطاعم والكوفي شوب من مؤسسة الأنظمة الحديثة NEW SYSTEMS الآن من مؤسسة عالم .

1 Riyal

6/5/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

1 Riyal

6/5/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

1 Riyal

3/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ط´ظٹط± ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆظƒط§ظپظٹ ط´ظˆط¨ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ط´ظٹط± ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆظƒط§ظپظٹ ط´ظˆط¨

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

ظام الكاشير والمبيعات للمطاعم والكوفي شوب من مؤسسة الأنظمة الحديثة NEW SYSTEMS الآن من مؤسسة عالم ا.

1 Riyal

2/5/2023
Ad Photo: بوابة مواقف السيارات 0552030027 - in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات 0552030027

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

1 Riyal

2/5/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

Call

2/5/2023
Ad Photo: ط§ظ„ظƒط§ط´ظٹط± ظ„ظ„ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆط§ظ„ظƒظˆظپظٹ ط´ظˆط¨ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

نظام الكاشير والمبيعات للمطاعم والكوفي شوب من مؤسسة الأنظمة الحديثة NEW SYSTEMS الآن من مؤسسة عالم .

Call

2/5/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ظ‰ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ظ‰ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز حجز مواقف السيارات الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة الخاصة بك بسهولة . استخدام الجهاز.

1 Riyal

30/4/2023
Ad Photo: طابعاة كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعاة كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

يتوافر لدينا طابعات الكروت ماركة سمارت الكورية الصنع بموديلاتها الأربعه سمارت 31 - وجه واحد ووجهين .

1 Riyal

9/4/2023
Ad Photo: طابعات كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعات كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

لعمل بطاقات هوية خاصة لمظفيك أو طلابك أو الأشخاص الموجودون بصفةدائمة فى منشأتك فلإن بطاقات الكروت ال.

1 Riyal

30/3/2023
Ad Photo: شاشات تفاعليىه حديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

شاشات تفاعليىه حديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

يتوافر لدينا الشاشات التفاعلية والتي تعتبر بديل تقنى رائع لاجهزة العرض التقليدية شاشات ذات مساحة ع.

1 Riyal

29/3/2023
Ad Photo: طابعة كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعة كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

يتوافر لدينا طابعات الكروت من نوع سمارت الكورية الصنع بموديلاتها الاكثر مبيعا سمارت 31S وجه واحد _ س.

1 Riyal

25/3/2023
Ad Photo: أجهزة صفوف الانتظار وترتيب العملاء - in Ar Riyad Saudi Arabia

أجهزة صفوف الانتظار وترتيب العملاء

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

أجهزة أرقام صفوف الإنتظار هي أجهزة تقوم بإعطاء رقم لكل عميل بالترتيب والمناداه علية وأظهار رقم المتع.

1 Riyal

22/3/2023
Ad Photo: مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات - in Ar Riyad Saudi Arabia

مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

يتوافر لدينا المصدات الهيدروليكية والأعمدة الأمنية لمنع اختراق السياراتالمصدات الهيدروليكية أو مصدات.

1 Riyal

21/3/2023
Ad Photo: شاشات تفاعلية جديدة فاعلية - in Ar Riyad Saudi Arabia

شاشات تفاعلية جديدة فاعلية

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

أن الدعايا الجذابة لأى خدمه أو منتج هي جواز مرور العملاء لاهتمام وطلب العملاء على ذلك المنتج أو الخم.

1 Riyal

20/3/2023
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