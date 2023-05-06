(For Sale)
|جهاز حجز مواقف السيارات الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة الخاصة بك بسهولة . استخدام الجهاز سهل جدا عن طريق تقنيات متطورة الجهاز يصلح المواقف الخاصة بالشقق والمنازل والعمارات السكنية و الشركات والفنادق . عند تركيب الجهاز في المكان المخصص لك يمنع اي شخص من الوقوف امامه مواصفات الجهاز الجهاز مصنوع من الحديد القوي مما يعطيه قوة هائلة لتحمل الوزن حتى 3 طن مضاد للماء والحرارة والشمس يتحمل حتى درجة حرارة 65 ْ درجة مئوية يثبت من خلال مسامير داخلية مما يصعب سرقة الجهاز او فكه . في حالة ا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|sara farouk
|Telephone:
|0552030115
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|Location:
|الرياض- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|1 Riyal
|Posting Date:
|9/5/2023
|Ad Number:
|2186001
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
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1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal