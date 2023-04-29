ط¬ظ‡ط§ط² ط¨طµظ…ط©

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف والتحكم في الابواب الجهاز يعمل بالبصمة – بصمة الوجه - الكارت الممغنط . المواصفات : بصمة الإصبع ( 500 مستخدم ). الكارت الممغنط ( 1000 مستخدم ). بصمة الوجه ( 200 مستخدم ) . التوصيل وسحب الحركات عن طريق الشبكة أو USB. السعة حتى 50000 حركة. شاشة ملونة TFT. واجهة الشبكة تعمل عن طريق TCP / IP مميزات أخرى : سرعة عالية في مطابقة البصمة . يدعم الجهاز لغات متعددة . سهل الاستخدام ويمكن تركيبه بسهول