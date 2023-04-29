ط¬ظ‡ط§ط² ط¨طµظ…ط©

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

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جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف والتحكم في الابواب الجهاز يعمل بالبصمة – بصمة الوجه - الكارت الممغنط . المواصفات : بصمة الإصبع ( 500 مستخدم ). الكارت الممغنط ( 1000 مستخدم ). بصمة الوجه ( 200 مستخدم ) . التوصيل وسحب الحركات عن طريق الشبكة أو USB. السعة حتى 50000 حركة. شاشة ملونة TFT. واجهة الشبكة تعمل عن طريق TCP / IP مميزات أخرى : سرعة عالية في مطابقة البصمة . يدعم الجهاز لغات متعددة . سهل الاستخدام ويمكن تركيبه بسهول
Contact The Advertiser:
Contact Name: amina hossam
Telephone: 0552030027

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Location: مدينة الرياض- Al Riyadh
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 1/5/2023
Ad Number: 2180297
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

100 Riyal

29/4/2023
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ظƒط§ظ…ظٹط±ط© ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ط© ظ…ط؛ظ†ط§ط·ظٹط³ظٹط©

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

🤩 كاميرة مراقبة مغناطيسية 🤩 📸 كاميرا مراقبة صغيرة ومدمجة استخدام ✅ است.

349 Riyal

29/3/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

مؤسسة نظم العاصمة للتجاره نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة .

5,000 Riyal

1/3/2023
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